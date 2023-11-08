Іспанія

У Мадриді розраховують на свого нападника.

Іспанський центральний нападник Альваро Мората оновив свою угоду з мадридським Атлетіко, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Атлетіко — Селтік 6:0 Відео голів та огляд матчу 07.11.2023

За даними Романо, новий контракт 31-річного гравця розрахований до кінця червня 2027 року. Його попередня угода втрачала чинність влітку 2024-го.

Журналіст також додав, що незважаючи на чутки, які пов'язували Морату з клубами МЛС, нападник немає інтересу до переходу у січні.

У цьому сезоні іспанець відзначився 12 голами та 3 асистами за Атлетіко у 14 матчах у всіх турнірах.