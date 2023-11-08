Іспанія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне радий тренувати Антуана Грізманна.

"Грізманн — один із найкращих бомбардирів в історії клубу, і він все ще голодний. Він добре розуміє, як грати глибше, при цьому, він роздає передачі та відпрацьовує.

Мені пощастило бути тренером такого футболіста як Грізманн. Команда працює так, щоб вона показала все, на що здатна.

Я абсолютно переконаний, що Грізманн народжений для того, щоб грати за Атлетіко", — наводить слова Сімеоне Infobae.

Цього сезону Антуан провів 11 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 7 голів.