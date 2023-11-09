Іспанія

Виявляється, що ситуація може набути несподіваного розвитку.

Напередодні іспанська преса шокувала футбольний світ звісткою про те, що мадридський Реал поставив хрест на намірах підписати нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе.

Однак їхніх французьки колеги через власні джерела заглибились у питання та прийшли до висновку, що в питанні можливого переходу 24-річного виконавця ще рано зупиняти обговорення.

У Франції дотримаються думки, що "бланкос" просто вигадали собі прикриття на випадок того, якщо перемовини влітку наступного року зазнають для них невдачі.

Окрім цього, джерела всередині Реала натякнули, що клуб продовжуватиме стеження за розвитком Мбаппе, хоча й його імідж для певних функціонерів, м’яко кажучи, перестав бути привабливим.

Але не для президента Флорентіно Переса, який за будь-якої думки ради директорів готовий прийняти до себе до клубу Кіліана.

Очікується, що Реал робитиме спроби навести контакти з представниками Мбаппе вже з першого дня 2024 року, але ці розмови, за планами сторін, не мають потрапити в публічну площину.

У цьому сезоні на рахунку нападника ПСЖ уже 12 голів та 1 гольовий пас у 14 матчах.