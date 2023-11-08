Іспанія

"Вершкові" передумали підписувати французьку зірку ПСЖ.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не стане гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" передумало підписувати 24-річного француза, навіть у тому випадку, якщо наступного літа він стане вільним агентом.

Зазначається, що Реал не хоче платити Мбаппе близько 20 мільйонів євро на рік, вважає його вік вже не молодим, а також на цей трансфер впливає прихід нападаючого Ендріка наступного літа, з яким уже погоджено контракт.

У зв'язку з цим, у Реалі буде набагато спокійніше, оскільки невдачі у спробі отримати Мбаппе негативно впливали на клуб, де у керівництві були різні погляди на подібний трансфер.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 14 матчів, у яких забив 12 голів та віддав одну гольову передачу.