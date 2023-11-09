Іспанія

У клубі не хочуть наразитись на повторення негативного досвіду минулого.

Матч 35 туру минулого сезону іспанської Ла Ліги поміж Валенсією та мадридським Реалом на Местальї, який завершився перемогою "кажанів" (1:0), запам’ятався не стільки цим результатом, скільки грандіозним скандалом довкола Вінісіуса та проявів расизму на його адресу з боку місцевих уболівальників.

Тоді Валенсія відчайдушно намагалась захистити власних уболівальників, аби уникнути заборони на відвідування матчів для всіх фанатів, а обмежитись тільки відлученням від перегляду матчів винуватців, і зрештою така позиція клубу в суді перемогла апеляції постраждалого бразильця та інших представників Реала.

Але наближається матч тринадцятого туру вже поточного розіграшу іспанської першості й Валенсія тепер муситиме навідатись до Сантьяго Бернабеу.

"Кажани" при цьому роблять усе від себе залежне, аби уникнути повторення скандальної ситуації.

Як повідомляють ЗМІ, клуб надіслав 500 фанатам, які офіційно відвідуватимуть гостьовий матч, повідомлення з нагадуванням щодо заборони будь-яких проявів расизму та проханням утриматись від будь-яких можливих провокацій, адже клуб досі перебуває на випробувальному терміні після того інциденту.

Окрім цього, Валенсія вжила заходів щодо журналіста Федеріко Хіменеса Лосантоса, який після тієї гри звинуватив усю Месталью в "послідовному расизмі проти Вінісіуса".

"Були в історії іспанського футболу клуби, які виганяли ультрас із трибун, але ця історія не про Валенсію.

Насправді, вони мають стадіон, де постійно ображають Вінісіуса, і весь стадіон називав його мавпою, свідками чого ми всі були", — заявив тоді представник ЗМІ.

У відповідь Валенсія виступила з наступною заявою:

"Повідомлення для працівників ЗМІ та тих, кого не допустять на наш стадіон за брехню та пропагування дискримінації: надягайте окуляри та слуховий апарат і поважайте сторічний інститут і фанатську базу нашого клубу".

У той самий час лист до фанатів містив наступне повідомлення:

"Валенсія захищає свою чітку позицію проти будь-якого типу дискримінації. Давайте насолоджуватися грою, давайте підбадьоримо наших гравців та будемо вищими за будь-які провокаціями й шануватимемо цінності, які наслідує наш клуб".

Матч Реал — Валенсія відбудеться 11 листопада, о 22:00.