Іспанія

Ще один бразилець для "бланкос"?

Мадридський Реал та англійський Ньюкасл слідкують за нападником бразильського Сантосу Маркосом Леонардо. Таку інформацію надає Globo.

Зазначається, що іспанський клубвже зв'язався з агентами 20-річного бразильця, щоб отримати про нього інформацію попереднього характеру, зокрема про його принципову готовність перебратися до Європи.

Поки що жоден із цих клубів не робив футболисту пропозиції, а сам нападник зосереджений на заключному відрізку сезону у складі Сантоса.

"Риби" володіють 70% прав на Леонардо, решта належить самому футболісту. Керівництво клубу усвідомлює, що у 2024 році ймовірність трансферу футболіста велика, але поки що жоден європейський клуб із цього приводу не звертався з офіційною пропозицією.

Діючий контракт бразильця з його клубом діє до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 17 млн. євро.

Цього сезону Маркос Леонардо зіграв за Сантос 43 матчі в усіх турнірах, забив 21 м'яч та віддав 4 гольові передачі.