Іспанія

Уругваєць підписав довгострокову угоду.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Феде Вальверде.

Нова угода розрахована до 30 червня 2029 року.

За 6 сезонів в Реалі Вальверде провів 220 ігор, у яких забив 19 голів і виграв 9 титулів: 1 Лігу чемпіонів, 2 Клубні чемпіонати світу, 1 Суперкубок Європи, 2 чемпіонати Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 2 Суперкубки Іспанії.

Раніше клуб продовжив контракти з Вінісіусом та Родріго.