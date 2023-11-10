Іспанія

І Лунін зіграє.

Напередодні гри проти Валенсії в рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги, головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Marca.

"Нам потрібна хороша динаміка у суботу, яку ми спостерігаємо останнім часом у нашому виконанні. Мені подобається, як грає Валенсія, це динамічна та добре організована команда. Потрібно зіграти дуже добре, щоб здобути три очки.

Беллінгем каже, що добре себе почуває. Він нормально тренувався сьогодні та провів двосторонню гру. Наразі, Джуд доступний і якщо найближчим часом не станеться нічого незвичайного, думаю, він гратиме завтра", — сказав головний тренер "королівського" клубу.

Матч Реал Мадрид-Валенсія відбудеться 11 листопада о 22:00 за київським часом.