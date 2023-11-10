Іспанія

Чехарда в стані "жовтої субмарини" продовжується.

Іспанський Вільярреал звільнив Пачету з посади головного тренера клубу. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

55-річний Пачета пропрацював лише два місяці. Виконуватиме обов'язки головного тренера команди буде спортивний директор "жовтої субмарини" Мігель Анхель Тена.

Під керівництвом іспанського ентренадора, Вільярреал провів 12 матчів, здобувши п'ять перемог, чотири рази програвши та тричі зігравши у нічию. Цікаво, що Пачету було звільнено після виїзного переможного матчу проти Маккабі Хайфа у Лізі Європи.

Зазначимо, що це вже другий звільнений тренер у Вільярреалі по ходу цього сезону. Раніше було звільнено Кіке Сетьєна.