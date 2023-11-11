Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Атлетік в фантастичному стилі переграв Сельту. В першому таймі відбувся обмін голами, а в другому почалося справжнє шоу.

Колектив з Більбао забив, потім галісійська команда зрівняла рахунок і не реалізувала пенальті авторства Яго Аспаса, втім у доданий час другої половини Алекс Беренгер відмітився переможним голом з одинадцятиметрової позначки. Атлетік знаходиться на п'ятій сходинці, Сельта на 18 місці.

Атлетік — Сельта — 4:3

Голи: Сансет, 37, Гурузета, 45, 52, Беренгер, 90, пенальті — Аспас, 25, Бамба, 41, Ларсен, 66

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Весга (Дані Гарсія, 69), де Галларета — Вільямс (Беренгер, 80), Сансет (Унаї Гомес, 85), Ніко Вільямс — Гурусета (Р. Гарсія, 80)

Сельта: Гуаїта – Васкес, Старфельт, Нуньєс, Ману Санчес – Мінгеса, Бельтран (де ла Торре, 69), Дотор, Бамба (Серві, 84) – Странд Ларсен (Дувікас, 89), Аспас

На 72 хвилині Яго Аспас не реалізував пенальті (воротар)

Попередження: Сімон, Р. Гарсія — Аспас, Гвайта