Італія

Український фахівець відповів на запитання одного із користувачів твіттера.

Колишній нападник збірної України та Мілана Андрій Шевченко відповів на запитання, кого б він запросив до свого тренерського штабу, якби очолив "росcонері".

"Мауро Тассотті. Я знаю, бо я вже ухвалював це рішення, коли ставав головним тренером збірної України. Тоді я вибрав його через його досвід і якостей футбольного тренера і як гарну людину.

Він ультра-професіонал, і його розуміння гри мене дуже влаштовує. Він ідеально підходив для моїх гравців у збірній, але й для Мілана хто може бути кращим?", — сказав Шевченко, слова якого наводить Football-Italia.

Зазначимо, що Тассотті працював помічником Шевченка у збірній України та Дженоа.