Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 10 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги баскський Атлетік приймав на власному полі Сельту з Віго й це вийшов дуже щедрий на голи матч.

"Леви" пропустили першими посеред стартової половини зустрічі, але невдовзі відновили рівновагу, що в глобальному контексті гри взагалі мало незначну вагу.

Бо команди ще до перерви по разу обмінялись голами, а потім зробити те саме, але в іншій послідовності на початку другого тайму.

Це вже — шість м’ячів на двох за звітну зустріч, а тут ще й Яго Аспас не забив пенальті перед початком вирішальної фази протистояння, після чого на останніх секундах компенсованого часу Алехандро Беренгер вирвав перемогу для господарів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетік — Сельта в 13 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетік — Сельта 4:3

Голи: Сансет, 37, Гурузета, 45, 52, Беренгер, 90, пенальті — Аспас, 25, Бамба, 41, Ларсен, 66

На 72 хвилині Яго Аспас не реалізував пенальті (воротар).

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Весга (Дані Гарсія, 69), де Галларета — Вільямс (Беренгер, 80), Сансет (Унаї Гомес, 85), Ніко Вільямс — Гурусета (Р. Гарсія, 80).

Сельта: Гуаїта — Васкес, Старфельт, Нуньєс, Ману Санчес — Мінгеса, Бельтран (де ла Торре, 69), Дотор, Бамба (Серві, 84) — Странд Ларсен (Дувікас, 89), Аспас.

Попередження: Сімон, Р. Гарсія — Аспас, Гуаїта