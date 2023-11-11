Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 11 листопада та розпочнеться о 22:00.

Мадридський Реал та Валенсія завершуватимуть програму суботи в рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги матчем на Сантьяго Бернабеу.

РЕАЛ МАДРИД — ВАЛЕНСІЯ

СУБОТА, 11 ЛИСТОПАДА, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ MEGOGO

Усі свої справи на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал уже встиг вирішити, коли посеред поточного тижня спокійно обіграв португальську Брагу (3:0) та забронював собі перепустку до наступного раунду змагань, що відбудеться навесні 2024 року. Насправді, це дуже важливо — завчасно зняти всі зайві питання перед початком доволі складного відтинку сезону, коли доведеться вирішувати проблеми на внутрішній арені.

А тут у Реала є відчутний головний біль на ім’я Жирона, тоді як інша команда з Каталонії, Барселона, також намагається не відставати від колективу Карло Анчелотті. На тлі цього "бланкос" на власному полі прийматимуть Валенсію, яка в цьому сезоні почуває себе все ж таки трохи краще, але не настільки, щоб серйозно претендувати на місця в єврокубках.

Окрім цього, у прийдешньої гри буде великий політичний підтекст, пов’язаний із проблемою расизму в іспанському футболі, до якої постійно апелює нападник Реала Вінісіус Жуніор. І не безпідставно, бо те, як поводили себе фанати на Местальї під час останньої зустрічі цих команд навесні цього року (1:0, на користь Валенсії), — просто неприпустимо. Клуб уже застеріг уболівальників, які поїдуть на гостьову гру, від повторення цієї ганебної практики, але хто б в Іспанії ще когось дослухався в подібному діалозі.

Але звісно в цій грі буде ще й безпосередньо футбольна складова, бо проблема для обох команд полягає наразі в тому, що залікові бали потрібні тут і зараз. Звісно, під різними кутами на можливість їх здобути будуть дивитись Реал та Валенсія, проте мета в них усе ж таки буде спільна — здобути перемогу. Для когось натомість це стане завершенням серії з протистоянь без поразок, яка для "кажанів" складає п’ять ігор, а для "бланкос" — дев’ять.

І в Реала при цьому явно не все добре з кадрами. Два основні голкіпери травмовані, тож це буде черговий шанс для Андрія Луніна, який у матчі проти Браги відпрацював просто на відмінно. Але ще є проблеми з травмами в центрі захисту, та й Чуамені досі в лазареті, тож у опорній зоні знову очікуємо на появу Камавінги. У Валенсії список травмованих є більш скромним, тому Рубен Бараха матиме стандартні клопоти з вибором стартового складу. Можливо, навіть Роману Яремчуку знайдеться місце в ньому й це взагалі буде рідкісне українське дербі в Ла Лізі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Не зіграють: Аррісабалага, Гюлер, Куртуа, Мілітао, Рюдігер, Чуамені — Алмейда, Амалла, Марі.

Під питанням: Себальйос, Менді — Діакабі, Озкачар.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 210 разів — 109 перемог Реала, 58 перемог Валенсії та 43 нічиїх. Останній офіційний матч завершився перемогою Валенсії в травні цього року. Голом за "кажанів" відзначився Дієго Лопес.