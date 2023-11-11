Іспанія

Беззаперечний факт.

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес виступив на генеральній асамблеї членів "королівського" клубу. Його слова наводить Marca.

"Ми переживаємо один із найуспішніших циклів в історії нашого клубу. У футболі ми виграли п'ятий Суперкубок Європи, клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії. І все це за дуже складного календаря – чемпіонат світу вніс зміни, змусивши припинити усі змагання.

У Кубку ми ще раз показали, що Мадрид ніколи не здається і досягли відмінних результатів у матчах із відмінними суперниками. Ми нещодавно виграли Лігу чемпіонів у 14-й раз і команда боролася за те, щоб виграти її знову.

Нехай ніхто не сумнівається, що цього сезону ми збираємося спробувати ще раз. Ця команда не втомиться перемагати", — сказав президент "бланкос".

Наразі, Реал Мадрид йде другим у Ла Лізі та впевнено лідирує у групі С Ліги чемпіонів.