Іспанія

Українці опинилися у стартовому складі своєї команди.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано прийматиме Жирону на Кампо де Футбол де Вальєкас.

Гості вже оголосили свій стартовий склад на матч. Місце у ньому вчергове знайшлося для українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Нагадаємо, матч Райо Вальєкано — Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом. За посиланням Ви зможете слідкувати за головними подіями у ньому.