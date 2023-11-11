Українці опинилися у стартовому складі своєї команди.
Артем Довбик і Віктор Циганков, Getty Images
11 листопада 2023, 14:09
У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано прийматиме Жирону на Кампо де Футбол де Вальєкас.
Гості вже оголосили свій стартовий склад на матч. Місце у ньому вчергове знайшлося для українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.
Нагадаємо, матч Райо Вальєкано — Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом. За посиланням Ви зможете слідкувати за головними подіями у ньому.