Іспанія

Голкіперу не вдалося зберегти свої ворота сухими.

У тринадцятому турі іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Валенсію.

Вже на початку зустрічі мадридський клуб вийшов уперед – голом відзначився Даніель Карвахаль. Наприкінці першого тайму перевагу своєї команди подвоїв Вінісіус Жуніор.

До 50-ї хвилини результат зустрічі вже було вирішено: два швидкі голи у другій половині гри забили знову Вінісіус та Родріго.

Наприкінці зустрічі глядачі побачили ще два голи: на 84-й хвилині дубль оформив Родріго, а у складі гостей гол престижу забив Дуро на 88-й хвилині.

Як підсумок — впевнена перемога Реала з рахунком 5:1. Зазначимо, що Андрій Лунін провів увесь поєдинок на полі, а інший українець Роман Яремчук з'явився на 70 хвилині, замінивши Пепелу.

Реал - Валенсія 5:1

Голи: Карвахаль, 3, Вінісіус, 42, 49, Родріго, 50, 84 — Дуро, 88.

Реал: Лунін – Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менді (Фран Гарсія, 71) – Вальверде (Модрич, 60), Камавінга, Кроос, Браїм Діас (Васкес, 71) – Родріго, Вінісіус (Хоселу, 82).

Валенсія: Мамардашвілі – Коррея (Фульк'є, 55), Москера, Пауліста, Гайя (Гасьоровські, 55) – Пепелу (Роман Яремчук, 70), Герра – Фран Перес (Уго Гонсалес, 70), Дієго Лопес, Канос (Гільямон, 64) — Дуро.

Попередження: Камавінга, 62 — Пепелу, 34, Фульк'є, 56, Пауліста, 67.