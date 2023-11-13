Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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13 листопада 2023, 00:04
У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Вільярреал.
Колектив Дієго Сімеоне зумів дотиснути суперника наприкінці поєдинку зусиллями Грізманна та Ліно.
Атлетіко - Вільярреал 3:1
Голи: Вітсель, 45+1, Грізманн, 80, Самуел Ліно, 86 — Жерар Морено, 20.
Атлетіко: Облак – Вітсель, Хіменес, Ермосо – Моліна (Барріос, 70), де Пауль (Корреа, 65), Коке, Сауль (Льоренте, 46), Рікельме (Самуел Ліно, 65) – Грізманн, Мората (Сеюнджу, 89).
Вільярреал: Йоргенсен – Альті, Альбіоль, Куенка, Альберто Морено (Бреретон, 83) – Піно (Ахомач, 46), Капу, Парехо, Баена (Ромеро, 74) – Жерар Морено, Серлот (Терратс, 36).
Попередження: Капу, 45+1, Ахомач, 77.