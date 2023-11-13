Несподіване рішення керівництва мадридського клубу.
Ніко Міхіч, ФК Реал Мадрид
13 листопада 2023, 10:55
Керівництво мадридського Реалу вирішило звільнити керівника медичного відділу клубу Ніко Міхіча. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, "вершкові" незадоволені великою кількістю травм та рецидивів у нинішній кампанії.
Зокрема, на відхід хорватського фахівця, який працював у клубі з 2017 року, сильно вплинула ситуація з новачком Ардою Гюллером.
Крім турка часто виникали проблеми у Каріма Бензема, Давіда Алаби та Дані Себальйоса. Через це в клубі були не дуже добрі стосунки між медичним персоналом та гравцями.
Додамо, що цього сезону через травми на тривалі терміни вибули воротар Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.
Після 13 турів Реал набрав 32 очки та посідає друге місце в іспанській Ла Ліги, відстаючи від Жирони на два бали.