Іспанія

Несподіване рішення керівництва мадридського клубу.

Керівництво мадридського Реалу вирішило звільнити керівника медичного відділу клубу Ніко Міхіча. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" незадоволені великою кількістю травм та рецидивів у нинішній кампанії.

Зокрема, на відхід хорватського фахівця, який працював у клубі з 2017 року, сильно вплинула ситуація з новачком Ардою Гюллером.

Крім турка часто виникали проблеми у Каріма Бензема, Давіда Алаби та Дані Себальйоса. Через це в клубі були не дуже добрі стосунки між медичним персоналом та гравцями.

Додамо, що цього сезону через травми на тривалі терміни вибули воротар Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.

Після 13 турів Реал набрав 32 очки та посідає друге місце в іспанській Ла Ліги, відстаючи від Жирони на два бали.