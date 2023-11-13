Керівництво мадридського Реалу вирішило звільнити керівника медичного відділу клубу Ніко Міхіча. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" незадоволені великою кількістю травм та рецидивів у нинішній кампанії.

Зокрема, на відхід хорватського фахівця, який працював у клубі з 2017 року, сильно вплинула ситуація з новачком Ардою Гюллером.

Крім турка часто виникали проблеми у Каріма Бензема, Давіда Алаби та Дані Себальйоса. Через це в клубі були не дуже добрі стосунки між медичним персоналом та гравцями.

Додамо, що цього сезону через травми на тривалі терміни вибули воротар Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.

Після 13 турів Реал набрав 32 очки та посідає друге місце в іспанській Ла Ліги, відстаючи від Жирони на два бали.