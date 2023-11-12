Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 листопада 2023 року, 22:00.

У тринадцятому турі іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Валенсію. Колектив Карло Анчелотті без особливих проблем обіграв "кажанів".

Зазначимо, що у стартовому складі господарів на полі з'явився українець Андрій Лунін, а у гостей на заміну на 70-й хвилині вийшов Роман Яремчук.

Огляд матчу:

Реал - Валенсія 5:1

Голи: Карвахаль, 3, Вінісіус, 42, 49, Родріго, 50, 84 — Дуро, 88.

Реал: Лунін – Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менді (Фран Гарсія, 71) – Вальверде (Модрич, 60), Камавінга, Кроос, Браїм Діас (Васкес, 71) – Родріго, Вінісіус (Хоселу, 82).

Валенсія: Мамардашвілі – Коррея (Фульк'є, 55), Москера, Пауліста, Гая (Гасьоровські, 55) – Пепелу (Роман Яремчук, 70), Герра – Фран Перес (Уго Гонсалес, 70), Дієго Лопес, Канос (Гільямон, 64) — Дуро.

Попередження: Камавінга, 62 — Пепелу, 34, Фульк'є, 56, Пауліста, 67.