Іспанія

Керівництво клубу зіткнулося з опором під час будівництва власного тренувального комплексу.

Будівництво спортивного комплексу футбольного клубу Жирона у Вілабларі, яке мало розпочатися у вересні, досі не отримало зеленого світла. Про це повідомляє Ara.cat.

Керівництво клубу сподівалося, що зможе швидко розпочати роботу з переїзду до свого нового комплексу на початку 2024 року, але натомість вони зіткнулися із сильним опором з боку сусідів, які засудили цей процес, бо не бачать чіткого плану реалізації проекту.

Схвалення з боку комісії з територіального планування також не просувається вперед так, як хотілося б, і це відкладає ухвалення рішення на будівництво, яке клуб очікує найближчим часом.

Поки вся ця проблема вирішується, команда Мічела, яка дивує весь футбольний світ у нинішньому сезоні своєю грою та результатами, продовжує тренуватися на комплексі для гольфу у Кальдес-де-Малавельї.

Головна проблема з будівництвом нового комплексу для Жирони полягає в тому, що земля, на якій він має бути розташований, є частиною сільськогосподарської рівнини та належить до категорії земель особливого значення.

Іншими словами, земля має перейти від сільської категорії до об'єктів чи послуг, і роль територіальної комісії полягає у тому, щоб вирішити, затвердити чи відхилити план незабудованих земель для реалізації проекту під спортивний комплекс. Якщо вона відмовить, ліцензії на початок будівництва не буде.

Жирона має свій чіткий план, але Союз фермерів, Асоціація натуралістів Жирони та Salvem Vilablareix Rural вже заявили владі та комісії про порушення з боку клубу. Вони заявляють, що попереднє схвалення було отримано без проведення громадських зборів після вивчення альтернативних місць. Крім того, вони вважають, що процес публічного обговорення з усіма сторонами необхідно повторити, оскільки ніхто не бачив і не вивчав документи на спортивний комплекс.

Представлені звинувачення змусили муніципальний орган та відділ боротьби зі зміною клімату звернутися до організаторів проекту з проханням обґрунтувати необхідність будівництва комплексу та підготувати звіт про його вплив на сільське господарство.

Комплекс у Жироні оцінюється приблизно в 25 мільйонів євро, 70% з яких надходить з Impulso, фонду CVC (крім того, до цифри необхідно додати купівлю землі площею близько 23 гектарів).

Міська рада не може видати дозвіл на будівництво, але вважає план позитивним. Але інформацію про проект не було вивчено опозиційними особами, оскільки проект не виставлявся на публічний огляд.

Перед зборами комісії Жирона заявляє, що зелене світло не будівництво не отримано через бюрократичні питання. У клубі стверджують, що роблять усі необхідні кроки і сподіваються, що все буде вирішено до кінця листопада, коли комісія територіального планування знову збереться для вивчення їхнього проекту.

Водночас місцеві жителі малювали плакати, збирали підписи та вивішували транспаранти, які демонструють їх незгоду з будівництвом спортивного комплексу у Вілабларі. Фактично вони вимагають клуб знайти інше місце для свого проекту. Тепер вони йдуть ще далі зі скаргами і заявляють, що якщо не буде публічного огляду проекту, то це буде порушенням законів Іспанії.

Після 13 турів Жирона набрала 34 очки та лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал на два бали. Трійку найкращих замикає Барселона, яка має на чотири очки менше.