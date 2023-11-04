Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 4 листопада 2023 року, 15:00.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Жирона вирушила у гості до Осасуни, де зуміла здобути вольову перемогу з рахунком 4:2.

Кращим гравцем цього протистояння було визнано українського форварда Артема Довбика, який записав на свій рахунок один гол та два асисти, тоді як інший українець Віктор Циганков також забив гол після виходу на заміну та взяв участь у четвертому м'ячі Жирони.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Жирона в 12 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Осасуна — Жирона - 2:4

Голи: Будімір, 25, 55 – Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Алейш Гарсія, 90

Осасуна: Еррера – Аресо, Катена, Давід Гарсія, Мохіка – Торро (Монкайола, 90), Мой Гомес (Ібаньєс, 75) – Авіла (Рубен Гарсія, 75), Орос (Рауль Гарсія, 83), Пенья (Барха, 83) – Будимир

Жирона: Гассаніга – Арнау, Ерік Гарсія, Блінд – Коуто (Циганков, 70), Алейш Гарсія, Еррера, Гутьєррес – Мартін (Порту, 85), Довбик (Стуані, 85), Савіо

Попередження: Авіла, 40, Катена, 41, Будимир, 51, Торро, 87 – Арнау, 73, Еррера, 85