Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 11 листопада 2023 року, 15:00.

Жирона у матчі 13 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграла Райо Вальєкано (2:1).

Перемогу команді Мічела принесли забиті м'ячі у виконанні українського форварда Артема Довбика, який відзначився після гольової передачі свого співвітчизника Віктора Циганкова, а також Савіо.

У складі Райо єдиний гол забив Альваро Гарсія, який відкрив рахунок у матчі на п'ятій хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Жирона в 13 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Райо Вальєкано — Жирона 1:2

Голи: Гарсія, 5 — Довбик, 42, Савіо, 65.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу (Де Фрутос, 78), Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Валентін, Лопес (Перес, 67), Гарсія (Бебе, 78) — Камельйо (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 59).

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Мартін (Валері, 85), А. Гарсія, Еррера — Циганков (Коуту, 78), Довбик (Стуані, 78), Савіо (Порту, 84).

Попередження: Гарсія — Гутьєррес, Мартін.