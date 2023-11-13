Іспанія

Недовго "жовта субмарина" залишалася без ентренадора.

Вільярреал призначив нового головного тренер. На місток "жовтої субмарини" повертається Марселіно Гарсія Тораль. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Контракт підписан до 2026 року по системі 1+2.

Спеціальна прес-конференція з приводу призначення Марселіно відбудеться завтра о 12:30 за київським часом.

Це другий приход Марселіно на Естадіо де ла Сераміка. Вперше він працював у Вільярреалі з 2013 по 2016 роки.

Наразі, "жовта субмарина" йде 14-ю у таблиці іспанської Ла Ліги та посідає друге місце у групі F Ліги Європи, маючи в запасі перенесену гру проти Маккабі Хайфа.