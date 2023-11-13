Недовго "жовта субмарина" залишалася без ентренадора.
Марселіно ліворуч, villarrealcf.es
13 листопада 2023, 19:31
Вільярреал призначив нового головного тренер. На місток "жовтої субмарини" повертається Марселіно Гарсія Тораль. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Контракт підписан до 2026 року по системі 1+2.
Спеціальна прес-конференція з приводу призначення Марселіно відбудеться завтра о 12:30 за київським часом.
Це другий приход Марселіно на Естадіо де ла Сераміка. Вперше він працював у Вільярреалі з 2013 по 2016 роки.
Наразі, "жовта субмарина" йде 14-ю у таблиці іспанської Ла Ліги та посідає друге місце у групі F Ліги Європи, маючи в запасі перенесену гру проти Маккабі Хайфа.