В Мадриді можуть не зрозуміти уругвайця.
Вальверде проти Мессі, Getty Images
13 листопада 2023, 20:49
Напередодні матчу відбору до чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Уругваю, півзахисник "чарруа" Феде Вальверде висловився стосовно капітана "біло-блакитних" Ліонеля Мессі. Цитує уругвайця El Grafico.
"Я не знаю, як зупинити Ліонеля Мессі. Мені ніколи цього не вдавалося. Ми багато разів зустрічалися у матчах Ла Ліги і Каземіро завжди був нашою зброєю проти Лео.
Треба поважати Мессі, бо він один із найкращих футболістів світу", — схвально відкукнувся Вальверде про багаторазового володаря Золотого м'яча.
Матч між Аргентиною та Уругваєм відбудеться 17 листопада о 02:00 за київським часом.