Іспанія

В Мадриді можуть не зрозуміти уругвайця.

Напередодні матчу відбору до чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Уругваю, півзахисник "чарруа" Феде Вальверде висловився стосовно капітана "біло-блакитних" Ліонеля Мессі. Цитує уругвайця El Grafico.

"Я не знаю, як зупинити Ліонеля Мессі. Мені ніколи цього не вдавалося. Ми багато разів зустрічалися у матчах Ла Ліги і Каземіро завжди був нашою зброєю проти Лео.

Треба поважати Мессі, бо він один із найкращих футболістів світу", — схвально відкукнувся Вальверде про багаторазового володаря Золотого м'яча.

Матч між Аргентиною та Уругваєм відбудеться 17 листопада о 02:00 за київським часом.