Іспанія

Португалець впевнений у головному тренері "блаугранас".

Останнім часом багато критики вилилося на головного тренера Барселони Хаві за невиразну гру його команди. Спортивний директор Барси Деку, вирішив підтримати іспанського фахівця в публічному просторі. Його слова наводить sport.es.

"Я не маю жодних сумнівів у тому, що Хаві – найкращий тренер для Барселони. Він ідеальний тренер для цього проекту, започаткованого кілька років тому.

Хаві прийняв виклик, переїхав сюди у важливий момент і є ідеальним тренером для перебудови команди.

У нас зараз виникли деякі складнощі, ми проводимо багато матчів і звичайно, він перший, хто хоче, щоб ми грали краще.

Хаві знає про свою відповідальність, знає, що невдалі виступи дорого коштують і йому, і всім нам. Він добре знає, що повинен робити. Я в ньому впевнений", — сказав португальський функціонер.