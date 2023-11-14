Іспанія

31-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.

Даніель Карвахаль може продовжити угоду із Реалом, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб може запропонувати 31-річному захиснику новий контракт, якщо він продовжуватиме виступати на високому рівні протягом сезону.

Зазначимо, що чинна угода іспанця з Реалом розрахована до літа 2025 року.

У поточному сезоні Карвахаль провів 11 ігор у Ла Лізі: на його рахунку 2 голи та 2 асисти.