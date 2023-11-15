Іспанія

Керманич натякнув, що новий контракт з Атлетіко може стати для нього останнім у цьому клубі.

На початку листопада головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне продовжив контракт із клубом аж до 2027 року.

Таким чином каденція аргентинського спеціаліста на цій посаді може тривати 16 років.

Однак уже зараз 53-річний "Чоло" намагається дивитись у майбутнє й наразі бачить для себе перспективи й у інших проєктах поза межами Атлетіко.

"Про це ще зарано говорити, але колись я буду працювати в іншому місці.

Збірна Аргентини? Це навряд чи. Там неможливо працювати з гравцями постійно з очевидних причин.

Чи пригадую я найкращий момент за часи перебування в Атлетіко? Титул у Ла Лізі в 2014 році. Найгірший? Перша половина минулого сезону.

Якого б гравця хотів тренувати? Мессі чи Роналду.

Стара чи нова емблема Атлетіко? Звісно, що стара", — заявив аргентинський фахівець під час бліцу в останньому інтерв’ю.

Нагадаємо, що наразі Атлетіко йде четвертим у Ла Лізі з відставанням від каталонської Жирони в шість очок.