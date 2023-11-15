Іспанія

Захисник Барселони розповів про настрій у команді.

Каталонська Барселона в статусі чинного чемпіона Іспанії наразі йде лише третьою в турнірній таблиці, що автоматично породжує довкола неї чимало чуток.

Зокрема, останнім часом місцева преса впевнена в тому, що керівництво "блаугранас" не задоволено роботою головного тренера Хаві з командою, у якій зіпсувався мікроклімат.

Ці підозри довелось спростовувати власне футболістам, від імені яких слово взяв центральний захисник Іньїго Мартінес.

"Ми вже трохи звикли до цього. Не тільки в Барселоні. Критика буде завжди, і ми повинні знати, як із нею впоратись і стати сильними всередині. Ми не сумніваємося, що вболівальники будуть з нами, тому ми повинні робити свою роботу, забувши про все інше.

Ми знаємо, який потенціал у нас є в команді й на що ми здатні. Від цього ми й відштовхуємось, щоб насолоджуватись футболом і грати в свою гру найкращим чином, вигравати матчі. Це те, що від нас і вимагається — перемагати, щоб здобувати титули.

До моменту приїзду до Барселони, ви завжди уявляєте собі цей клуб трохи по-іншому. Усі тільки й говорять, що про Барселону або Реал, і здається, ніби в Ла Лізі немає інших команд.

Але кожного разу, коли я бував у Більбао чи Сан-Себастьяні, ви одразу помічаєте, що там уся увага прикута до них. Звісно, що коли гравець приїжджає до клубу вперше й бачить усе це, спочатку він шокований — це нормально, і іноді це може здатись гіперболізованим.

Але в мене з цим усе добре. Я добре впорався з критикою на початку, і тепер ми, як команда, повинні змінити ситуацію, зробити її кращою для нас. Ми краще за інших знаємо, що ми повинні робити, і що є метою команди в цьому сезоні.

Команда завжди буде підтримувати Хаві. Він — чудовий тренер, і доказував це впродовж багатьох років. Він багато дав Барселоні як гравець, а тепер дає й як тренер.

Тільки через дві погані гри не можна говорити, що він найгірший у історії — це абсурд. Хаві більш ніж достатньо продемонстрував, що в нього є талант для виконання цих обов’язків. Ми завжди будемо підтримувати його, а він завжди буде підтримувати нас.

Так і працює команда, бо йдеться про те, щоб перемагати разом. Бути разом, згуртованими, особливо в такі моменти, коли гра виходить не дуже вдалою", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні Іньїго зіграв у восьми матчах (535 хвилин).