Серйозність пошкодження наразі не встановлена.
Едуардо Камавінга після зіткнення з Усманом Дембеле, Getty Images
15 листопада 2023, 20:52
Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга невдало зіткнувся з нападником ПСЖ Усманом Дембеле на тренуванні збірної Франції, повідомляє видання RMC Sport.
Камавінга був вимушений залишити тренувальну сесію після зіткнення з Дембеле. Поки що невідомо, чи травмувався 21-річний гравець та наскільки це серйозно, якщо пошкодження він все ж таки отримав.
Проте, за даними журналіста Фабріціо Романо, травма дійсно є, але вона не є серйозною. Завтра півзахисник має пройти обстеження, після якого ситуація проясниться більше.