Іспанія

Серйозність пошкодження наразі не встановлена.

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга невдало зіткнувся з нападником ПСЖ Усманом Дембеле на тренуванні збірної Франції, повідомляє видання RMC Sport.

Камавінга був вимушений залишити тренувальну сесію після зіткнення з Дембеле. Поки що невідомо, чи травмувався 21-річний гравець та наскільки це серйозно, якщо пошкодження він все ж таки отримав.

Проте, за даними журналіста Фабріціо Романо, травма дійсно є, але вона не є серйозною. Завтра півзахисник має пройти обстеження, після якого ситуація проясниться більше.