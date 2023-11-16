Іспанія

Футболіст наближається до завершення виступів на професійному рівні.

Досвідчений мексиканський півзахисник Андрес Гвардадо в своїй професійній кар’єрі має чималий досвід виступів за клуби з різних куточків Європи, але найбільше часу він провів на теренах Іспанії.

Нині 37-річний виконавець перебуває в складі севільського Бетіса, контракт із яким для нього триватиме до завершення поточного сезону.

Але що далі очікує на місцеву клубну ікону — не знає наразі навіть він.

Утім, керівництво "зелено-білих" упевнено, що Гвардадо своїм досвідом та зв’язками може допомогти клубу й поза межами футбольного поля.

Генеральний директор Бетіса Рамон Аларкон напередодні заявив, що клуб планує залишити Андреса у власній структурі та допомогти йому під час перехідного періоду кар’єри.

"Ми не знаємо, що Андрес робитиме наступного року, але я думаю, що він залишиться жити в Севільї ще надовго.

Якщо так, то ми будемо підтримувати з ним відносини, тому що це допоможе нам у наших комерційних відносинах з Мексикою", — заявив представник "зелено-білих".

Нагадаємо, що Гвардадо виступає за Бетіс від літа 2017 року, зігравши за цей час 211 матчів, забивши п’ять голів та віддавши 17 гольових передач.