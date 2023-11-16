Іспанія

Але це ще не остаточне прощання функціонера з футболістом власного клубу.

Португальському нападнику Жоау Фелішу ще дуже довго нагадуватимуть про те, скільки коштував свого часу в 2019 році його трансфер із лісабонської Бенфіки до мадридського Атлетіко (127,2 млн євро).

24-річний виконавець у складі "матрацників" не виправдав очікувань, що були на нього покладені, тому наразі виступає на правах оренди в каталонській Барселоні без чіткого бачення власного майбутнього.

Наступним літом "блаугранас" намагатимуться домовитись із Атлетіко щодо трансферу футболіста для досяжні для клубу на той момент гроші, але наразі навіть президент мадридського клубу Енріке Сересо не має чіткого розуміння, чи надійде та пропозиція.

"У Феліша наразі триває однорічний орендний контракт, і Барса матиме можливість його викупити. Якщо ні, то він повернеться до Атлетіко Мадрид.

Я не маю сумніві у тому, що Жоау стане одним із найкращих гравців у Європі. Саме тому я бажаю йому всього найкращого в Барселоні, і наразі я не знаю, чи повернеться він.

Чому не вдалось заграти в Атлетіко? Я не знаю. Гравці — не машини. Не має значення, чи проводять вони чудовий сезон, чи ні. Треба ризикувати і купувати. Але в "Барселоні", наскільки я бачу, він грає дуже добре", — заявив іспанський функціонер.

Феліш у поточному сезоні забив тричі та чотири рази віддавав гольові передачі в 14 матчах.