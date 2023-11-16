Іспанія

У француза може підтвердитись травма коліна.

Едуардо Камавінга може пропустити кілька тижнів через травму, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, Камавінга повернеться до розташування Реалу зі збірної Франції та пройде додаткові обстеження.

Мадридський клуб сподівається, що травма гравця не має серйозного характеру. Хавбек може пропустити більше місяця, якщо поставлений діагноз підтвердиться.

Цього сезону Ла Ліги Едуардо провів 13 матчів.