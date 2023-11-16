Іспанія

Пробоїна у "жовтій субмарині".

Півзахисник Вілльяреалу та збірної Іспанії Єремі Піно через травму вилетів на тривалий термін. Про це повідомляє As.

Іспанець отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні у середу. Пошкодження виявилося дуже серйозним, через це футболіст точно не повернеться на поле цього сезону. Також Піно буде змушений пропустити Євро-2024.

У цьому сезоні, Єремі Піно зіграв за "жовту субмарину" десять матчів, не відзначившись результативними діями. Також на його рахунку, 12 матчів у футболці збірної Іспанії та два забитих м'ячі за всю кар'єру.