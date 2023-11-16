Пошкодження француза серйозніше, ніж повідомлялося раніше.
ЕДУАРДО КАМАВІНГА, GETTY IMAGES
16 листопада 2023, 17:25
Едуардо Камавінга, напевно, вибув надовго, повідомляє AS.
За інформацією джерела, 21-річний футболіст пропустить близько 2 місяців через травму коліна. Йому ще доведеться пройти додаткові обстеження, які дозволять поставити більш точний діагноз.
Нагадаємо, півзахисник збірної Франції зазнав травми на тренуванні після зіткнення з Усманом Дембеле.
Цього сезону Ла Ліги Едуардо провів 13 матчів.