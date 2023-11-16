Іспанія

Німець задоволений у Іспанії.

Агент футболіста Барселони Ілкая Гюндогана спростував чутки про можливий трансфер німця до стамбульського Галатасараю. Його слова наводить football-espana.net.

"Новини, які раніше з'явилися, не є правдивими. Ні з ким із Галатасараю я не зустрічався перед матчем з Баварією, з метою обговорення майбутнього Ілкая. Не було ніякого діалогу, переговорів чи чогось подібного. Хочу це пояснити.

Ні я, ні Ілкай не розуміємо, звідки взялася ця інформація. Ілкаю все подобається в Барселоні, він думає лише про голи у футболці Барси та досягнення результату з цією командою", — сказав Ільхан Гюндоган, брат та за сумісництвом агент німецького футболіста.

Цього сезону, 33-річний Ілкай Гюндоган зіграв за Барселону 17 матчів, забив один м'яч та віддав п'ять результативних передач.