Іспанія

Озіл стільки не травмувався.

Півзахисник каталонської Барселони Ілкай Гюндоган висловився стосовно перспектив новачка мадридського Реалу 18-річного Арди Гюлера. Цитує німця портал sporx.com.

"Арда Гюлер дуже талановитий футболіст. Ми іноді говоримо про нього з Антоніо Рюдігером – йому теж дуже подобається Арда.

Зараз він має проблеми зі здоров'ям, сезон у Реалі розпочався для нього не дуже добре. Але він дуже талановитий.

Навіть Месут Озіл говорив про це. Якщо у турецькому футболі є гравець, схожий на Месута, це Гюлер. Я бачу, що він має світле майбутнє", — сказав Гюндоган.

Арда Гюлер влітку цього року перейшов до мадридського Реалу з турецького Фенербахче за 20 млн. євро, але через різноманітні травми він досі не дебютував у "королівському" клубі.