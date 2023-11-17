Іспанія

Влітку гравець може покинути "зелено-білих" на правах вільного агента.

Мадридський Атлетіко веде переговори з аргентинським опорним півзахисником Бетіса Гвідо Родрігесом, повідомляє COPE.

Контракт 29-річного гравця з Бетісом розрахований до кінця червня 2024 року. Повідомляється, що "матрацники" вже ведуть досить просунуті переговори про підписання угоди з Родрігесом наступного сезону.

У цьому сезоні опорник вже взяв участь у 16 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом. Портал transfermarkt оцінює аргентинця у 28 мільйонів євро.