Влітку гравець може покинути "зелено-білих" на правах вільного агента.
Гвідо Родрігес, Getty Images
17 листопада 2023, 22:35
Мадридський Атлетіко веде переговори з аргентинським опорним півзахисником Бетіса Гвідо Родрігесом, повідомляє COPE.
Контракт 29-річного гравця з Бетісом розрахований до кінця червня 2024 року. Повідомляється, що "матрацники" вже ведуть досить просунуті переговори про підписання угоди з Родрігесом наступного сезону.
У цьому сезоні опорник вже взяв участь у 16 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом. Портал transfermarkt оцінює аргентинця у 28 мільйонів євро.