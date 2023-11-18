Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував важливу віху в кар’єрі.

Матч одинадцятого туру іспанської Ла Ліги на полі каталонської Барселони (2:1) став для хорватського півзахисника мадридського Реала Луки Модрича 500 у кар’єрі в складі "бланкос".

38-річний гравець у останньому інтерв’ю розповів, що для нього означає досягнення цієї позначки.

"Я хочу подякувати вболівальникам Реала за їхню підтримку під час усіх цих матчів. Я продовжуватиму віддавати все заради Мадрида. Реал — значить для мене все.

Це частина мого життя, моєї сім'ї і це — мій стиль життя. Я з Хорватії, я там народився, але тут я вже одинадцять років і відчуваю себе як вдома.

Досягнення позначки в 500 матчів наповнює мене гордістю, але визнання вболівальників, які завжди були зі мною, є найважливішою річчю", — заявив хорватський виконавець.

Нагадаємо, що за часи виступів у Реалі Модрич забив 37 голів та віддав 78 гольових передач.