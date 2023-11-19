Це може статися влітку 2024 року.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
19 листопада 2023, 18:28
Андрій Лунін привернув увагу з боку Бетіса, повідомляє El Gol Digital.
За інформацією джерела, іспанський клуб хоче посилити позицію голкіпера.
Повідомляється, що Руй Сілва незадоволений кількістю ігрової практики, а кар'єра 40-річного Клаудіо Браво наближається до завершення.
Наразі Бетіс не веде переговори з Луніним, оскільки голкіпер має намір дограти сезон у Реалі.
Тим не менш, Бетіс розраховує переконати Луніна перейти до їхнього клубу влітку 2024 року, коли закінчиться його угода з мадридською командою.
У поточному сезоні Андрій провів 4 матчі за Реал: на його рахунку 2 пропущені голи та два сухих поєдинка.