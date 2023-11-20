Футболіст розглядається в якості опції для центру поля.
Родріго де Пауль - Getty Images
20 листопада 2023, 16:57
Барселона може зробити пропозицію Атлетіко щодо Родріго де Пауля - повідомляє ресурс Calciomercato Com.
Гаві отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна та вибув на невизначений строк.
Щоб замінити іспанського півзахисника Барса може вийти на зимовий трансферний ринок і придбати йому заміну.
Переможець чемпіонату світу 2022 року у складі збірної Аргентини може бути доступний за ціну в районі 35 мільйонів євро.
Родріго також цікавиться Ювентус, який багато ЗМІ пов'язували з його переходом. Барселоною розглядається також варіант із запрошенням Адрієна Рабьо чи Едерсона з Аталанти в якості альтернативи.