Іспанія

Футболіст розглядається в якості опції для центру поля.

Барселона може зробити пропозицію Атлетіко щодо Родріго де Пауля - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Гаві отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна та вибув на невизначений строк.

Щоб замінити іспанського півзахисника Барса може вийти на зимовий трансферний ринок і придбати йому заміну.

Переможець чемпіонату світу 2022 року у складі збірної Аргентини може бути доступний за ціну в районі 35 мільйонів євро.

Родріго також цікавиться Ювентус, який багато ЗМІ пов'язували з його переходом. Барселоною розглядається також варіант із запрошенням Адрієна Рабьо чи Едерсона з Аталанти в якості альтернативи.