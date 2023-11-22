Іспанія

Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза розділила листопадову частину кампанії на дві частини, але це не завадило національним першостям до її початку провести достатню кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори Ла Ліги на завершення календарного місяця вирішили визначити п’ятірку кандидатів на отримання звання гравця листопада в іспанському чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Антуан Грізманн (Атлетіко) / 3 матчі (Алавес, Лас-Пальмас, Вільярреал), 1 гол + 1 гольовий пас;

– Айозе Перес (Бетіс) / 3 матчі (Осасуна, Мальорка, Севілья), 2 голи;

– Анте Будімір (Осасуна) / 3 матчі (Бетіс, Жирона, Лас-Пальмас), 3 голи;

– Борха Майораль (Хетафе) / 4 матчі (Мальорка, Кадіс, Гранада), 1 гол + 1 гольовий пас;

– Артем Довбик (Жирона) / 3 матчі (Сельта, Осасуна, Райо Вальєкано), 2 голи + 3 гольові передачі.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ла Ліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за вересень залишив за собою півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.