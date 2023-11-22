Іспанія

Втім, функціонер балотуватиметься знову на цю посаду.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас офіційно та достроково подав у відставку зі своєї посади 22 листопада 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

"Кілька хвилин тому я подав заяву про свою відставку з посади президента Ла Ліги до того, як спливуть мої повноваження (23 грудня).

Буде відкритий новий виборчий процес, в якому я буду балотуватися знову і попрошу підтвердження та підтримки клубів, щоб вирішити задачі, що стоять перед нами", — сказав Хав'єр Тебас.

Також відзначається, що сьогодні ж, 22 листопада, відбудеться жеребкування для обрання клубів-членів виборчої комісії.