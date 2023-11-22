Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Матч розпочався з великою затримкою.

Глибокої ночі за європейським часом увесь футбольний світ зосередив увагу на легендарному протистоянні Південної Америки — збірна Бразилії на стадіоні Маракана приймала Аргентину в так званому Суперкласіко.

Усі очікували від цієї зустрічі в рамках шостого туру відбіркового раунду чемпіонату світу-2024 видовищної дуелі, але гра в підсумку навіть розпочатись у заздалегідь визначений час не змогла.

Підставою для цього стали масові заворушення на трибунах за участі вболівальників обох збірних, тоді як сектор із аргентинцями опинився в повному оточенні бразильців та був атакований ще й із боку місцевої поліції.

🚨 Así se iniciaron las cargas policiales en el Maracaná



❌ Hubo lanzamiento de objetos por ambas hinchadas



📹 @brunocassucci



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PBRohSF105 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 22, 2023

Нерівний бій із застосуванням кийків та підручний засобів не залишився без уваги футболістів "альбіселесте" й у підсумку вся збірна Аргентини на чолі з капітаном Ліонелем Мессі відправилась угамовувати пристрасті.

Así acudían los jugadores de Argentina para intentar calmar los ánimos en la grada...



🤬 ¡Vergonzoso! pic.twitter.com/Ju3OtJvYV9 #EliminatoriasSudamericanas — MARCA (@marca) November 22, 2023

Але напруга виключно зростала, що призвело до того, що новоспечений володар Золотого м’яча ухвалив рішення забрати власну команду з поля та відправитись у роздягальню до врегулювання ситуації.

Impresionante la imagen de Messi pidiendo a sus compañeros de Argentina que se vayan al vestuario, que así no van a jugar...



¡¡Todo parado en Maracaná!! pic.twitter.com/FKlAa8Cghg #EliminatoriasSudamericanas — MARCA (@marca) November 22, 2023

Назад на поле Аргентина в підсумку все ж таки повернулась, але вже через 25 хвилин після базового часу початку матчу.