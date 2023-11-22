Матч розпочався з великою затримкою.
Ліонель Мессі, Getty Images
22 листопада 2023, 07:50
Глибокої ночі за європейським часом увесь футбольний світ зосередив увагу на легендарному протистоянні Південної Америки — збірна Бразилії на стадіоні Маракана приймала Аргентину в так званому Суперкласіко.
Усі очікували від цієї зустрічі в рамках шостого туру відбіркового раунду чемпіонату світу-2024 видовищної дуелі, але гра в підсумку навіть розпочатись у заздалегідь визначений час не змогла.
Підставою для цього стали масові заворушення на трибунах за участі вболівальників обох збірних, тоді як сектор із аргентинцями опинився в повному оточенні бразильців та був атакований ще й із боку місцевої поліції.
Нерівний бій із застосуванням кийків та підручний засобів не залишився без уваги футболістів "альбіселесте" й у підсумку вся збірна Аргентини на чолі з капітаном Ліонелем Мессі відправилась угамовувати пристрасті.
Але напруга виключно зростала, що призвело до того, що новоспечений володар Золотого м’яча ухвалив рішення забрати власну команду з поля та відправитись у роздягальню до врегулювання ситуації.
Назад на поле Аргентина в підсумку все ж таки повернулась, але вже через 25 хвилин після базового часу початку матчу.