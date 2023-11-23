Іспанія

Іспанець надовго вибув через травму.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився з приводу важкої втрати півзахисника каталонської команди Гаві. Його слова наводить Marca.

"Це прикра травма. Важливо, щоб він правильно відновився, тому що Гаві може багато чого запропонувати клубу у майбутньому. Ми зробимо все, щоб він ні чого не потребував та якумого швидше відновився.

Заміна Гаві? Ми довіряємо нашому спортивному директору Деку. В принципі, ми вважаємо, що у нас дуже конкурентоспроможний склад і, що у головного тренера Хаві достатньо футболістів, щоб продовжити сильну кампанію у цьому сезоні", — сказав президент Барси.

У нинішньому сезоні іспанець провів 15 матчів за "блаугранас", забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.