Іспанія

Скандал в Іспанії не вчухає.

Наприкінці вересня цього року, голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре звинуватив Барселону у хабарництві у справі колишнього віце-президента технічного комітету суддів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

З цього приводу своєю думкою поділився діючий футбольний суддя іспанської Ла Ліги Алехандро Ернандес Ернандес. Його слова наводить Marca.

"Ця справа змінила всі наші життя. Збиток, який він завдав, непоправний, найруйнівніший для суддів за всю історію.

Коли я дізнався про справу Негрейри, я подумав, що це фейкові новини; я думав, що це маніпуляція, доки не зрозумів, що це реальність. Потім довелося переварити цю інформацію, прийняти, що член моєї організації мав фінансову угоду з клубом і це недоречно, через це виникає конфлікт інтересів, навіть якщо це законно.