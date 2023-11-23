Іспанія

Футболіст розповів про трансфер до іспанського колективу.

Ферран Торрес прокоментував свій перехід до Барселони - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Хосеп сказав мені: Барса? Я просто не можу сказати тобі "ні". Це моя Барса. Моя Барса. Поки клуби можуть домовитися, ти можеш піти. Барса є Барса".

Барселона придбала форварда у 2022 році за 55 мільйонів євро.

Ферран не завжди демонстрував стабільність, проте почав грати більш регулярно. Цього сезону він провів 16 матчів в усіх можливих турнірах та зробив 7 результативних дій.