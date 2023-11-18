Іспанія

"Містяни" наполягають на своїх умовах.

Каталонська Барселона хоче зберегти у своєму складі орендованого у Манчестер Сіті правого латераля Жоау Канселу.

За інформацією sport.es, "блаугранас" хочуть продовжити оренду португальця ще на один сезон.

В свою чергу, Манчестер Сіті не розраховує на гравця і хоче його продати. "Містяни" можуть погодитись на ще одну оренду тільки в тому випадку, якщо угода передбачатиме опцію викупу португальця за суму, що перевищує 35 мільйонів євро.

Контракт латераля з Сіті діє до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює 29-річного гравця у 50 млн. євро.

Цього сезону, Жоау Канселу зіграв за Барселону 14 матчів, забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.