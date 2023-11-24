Іспанія

Іспанець схвально відгукнувся про італійського гуру.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився своєю думкою стосовно наставника мадридського Реала Карло Анчелотті. Його цитує Madrid Universal.

"Карло Анчелотті – майстер серед усіх тренерів. З погляду управління футболістами він великий професіонал. Анчелотті — найкращий тренер, коли йдеться про те, щоб встановити з гравцем хороші стосунки або переконати його в чомусь", — сказав іспанець.

У сезонах 2013/14 (Реал Мадрид) та 2016/17 (Баварія) Хабі Алонсо грав під керівництвом Карло Анчелотті.

Наразі, саме головний тренер Баєра називається головним кандидатом на посаду ентренадора "бланкос", якщо італієць все ж таки покине Мадрид.