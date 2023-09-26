Іспанія

Мадридці готуються до майбутнього без досвідченого італійця.

Контракт Карло Анчелотті з Реалом добігає кінця вже влітку 2024 року, тому в клубі шукали заміну італійському тренеру.

Як повідомляє Radio Marca, Флорентіно Перес вже визначився з наступником досвідченого фахівця. Очікується, що команду очолить Хабі Алонсо, який нині працює в леверкузенському Баєрі.

Зазначимо, що іспанський тренер в часи виступів у якості гравця п'ять років захищав кольори мадридців. Угода Алонсо з Баєром діє до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хабі Алонсо — перший в шорт-листі Баварії, якщо Тухель піде у відставку.