Іспанія

Дуже важка втрата для "блаугранас".

Головний тренер каталонської Барселони Хаві дав свій коментар стосовно травми одного з ключових гравців його команди Гаві. Його цитує Marca.

"Втрата Гаві – величезна проблема для нас. Він незамінний. Пристрасть, бажання та сміливість, які він привносить. Ми маємо спробувати замінити його, але це дуже складне завдання.

У мене чудові стосунки з Де ла Фуенте. Він дзвонив мені у вівторок, ми поговорили. Я не думаю, що проблема у тренерському рішенні, це радше проблема календаря. Зважаючи на вік Гаві, він зіграв дуже багато хвилин. Іноді нещастя трапляються.

Це питання календаря. З де ла Фуенте немає ніяких розбіжностей та проблем. Проблема у календарі", — заявив головний тренер Барси.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона відправить у гості до Райо Вальєкано. Матч відбудеться 25 листопада о 15:00 за київським часом.